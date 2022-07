Succesvolle platenbaas Bart uit Geesteren moet leren leven met gevolgen van Lyme

GEESTEREN - Bart Haselbekke kreeg op z'n 16e de ziekte van Lyme en dat heeft nog steeds impact op z’n leven. ,,In het begin lag ik vier à vijf dagen per week in bed. Dan kon ik van de pijn helemaal niets, ook niet lopen. Heel slap in de spieren. Ik viel ook vaak weg, omdat de kracht helemaal uit m’n lichaam verdween.”

Voor een platenliefhebber is het een feest de drempel van het Vinylparadijs in Geesteren over te gaan. Achter de toonbank staan Bart Haselbekke (39) en z’n metgezel Ralf Blauwgeers klaar voor een vriendelijke ontvangst. Een kopje koffie en er valt met hen uren te kletsen over muziek. Niet vreemd dat de winkel de afgelopen drie jaar verkozen is tot de beste platenzaak van heel Nederland. Bart: „De binding met de klanten, daar gaat het om. En niet eens hoeveel geld ik verdien.”

Quote Af en toe dacht ik ‘waarom ik?’ Ik sliep jaren maximaal vier uur per nacht Bart Haselbekke, Geesteren

Het is überhaupt een mirakel dat de Geesternaar zover is gekomen met z’n platenhandel. Op z’n zestiende werd hij gestoken door een teek. „Tegenwoordig krijg je dan een antibioticakuur, maar toen kreeg ik nog niets. Ik raakte aan het sukkelen. Ging langs heel wat ziekenhuizen. Overal zeiden ze: ‘Niks te vinden. Ja, een ontsteking bij het hartzakje’. Waar het vandaan kwam? Ze hadden geen idee. Pas na een jaar of wat belandde ik bij een Duitse dokter. Die merkte de ontsteking ook op. ‘Het kon weleens komen door de ziekte van Lyme’, vertelde hij als eerste. Toen had ik duidelijkheid wat ’t was, want in Nederland geven ze die diagnose niet gauw. De Lyme is intussen wel uit het lichaam, maar geeft nog steeds ‘helpsignalen’ af.”

‘Het gaat in je hoofd zitten’

Barts leven stond vanaf z’n zestiende volledig op de kop. Z’n banen moest hij opgeven. „Die kon ik door de vermoeidheid niet volhouden. Heel lastig. Het lukte niet me goed in te zetten voor m’n bazen, terwijl ik het graag wilde. Dat gaat in je hoofd zitten. Psychisch gaf dit natuurlijk een klap.”