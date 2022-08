Syrisch gezin in Albergen dat naar ander hotel werd gebracht maakt ’t goed: ‘Moeder was wel geschrokken’

met video Staatsse­cre­ta­ris grijpt in omdat de kans zich voordoet: ‘Tubbergen had nog niets gedaan op dit punt’

ZWOLLE/ALBERGEN - Staatssecretaris Eric van der Burg is tevreden over de inzet van Twente bij de opvang van asielzoekers, maar niet over Tubbergen dat volgens hem niets op dit vlak deed. Daarom greep hij in toen de kans voor een azc in deze gemeente zich aandiende.

17 augustus