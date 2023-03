Te weinig politie in Twente? Volgens de burgemeester van Tubbergen heeft de regio niet te klagen

Twentse supermark­ten worstelen met zelfscankassa’s: ‘Ze zijn zeer diefstalge­voe­lig’

Nooit meer wachten in de rij bij de kassa. Wie snel wil afrekenen in de supermarkt pakt tegenwoordig de zelfscanner. Maar Twentse supermarktondernemers zien dat deze dienst een keerzijde heeft: hij is aantrekkelijk voor winkeldieven. En dat zorgt voor een dilemma: je wilt klantvriendelijk zijn, maar niet bestolen worden. Ondertussen steken de supermarkten en de politie de koppen bij elkaar voor een oplossing.