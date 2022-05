Tegen landelijke tendens in groeit het aantal Twentse grutto’s: ‘Nog nooit zoveel broedparen’

Lintjesre­gen in Tubbergen: ‘Zonder hen hebben dorpen geen toekomst’

TUBBERGEN - „Een lintje, ik? Er zijn toch zoveel mensen die als vrijwilliger iets doen.” Woorden van Ceciel Bolscher uit Vasse, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is in de gemeente Tubbergen een van de negentien gedecoreerden.

26 april