Toch eindtijd aan asielopvang in hotel Albergen: maximaal 10 jaar

Met video Ton Crijnen schrijft nieuwe biografie over Twentse pries­ter-politicus Herman Schaepman: ‘Hij was veel meer dan een standbeeld op de es’

TUBBERGEN/LEIDEN - Zijn standbeeld torent al bijna honderd jaar uit boven de Tubberger Es, even buiten Tubbergen. In een gemeente verscheurd door de komst van asielzoekers, lijkt de figuur van priester-politicus Herman Schaepman verder weg dan ooit. Toch, zegt biograaf Ton Crijnen, is zijn betekenis nog altijd actueel. „Zorgen voor je minderheden, dat is de kern van een goede democratie.”

13 september