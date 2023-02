Toekomstige Brink in Mariaparochie is geen plein, maar een straat

Boeren- en Tuinders Bond

De gekozen naam is een verwijzing naar de plek waar in het verleden een loods en afhaaldepot was gevestigd van de rooms-katholieke boeren- en tuindersbond (ABTB). Boeren kwamen er samen. En Brink verwijst naar zo'n locatie. De afdeling Mariaparochie van de ABTB werd in 1919 opgericht, een jaar na de ingebruikname van de rooms-katholieke kerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand. Het huidige bedrijf For Farmers is mede ontstaan na fusies, waarbij in het verleden ook de ABTB was betrokken.