Topveulens onder de hamer op CSI Twente in Geesteren

De organisatie van CSI Twente heeft in samenwerking met Grand Prix Sales een nieuw internationaal veilingpodium toegevoegd aan het programma. De veiling is bedoeld voor fokkers en kopers van veulens uit het topsegment. In totaal 30 veulens gaan onder de hamer op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli bij het Erve Maathuis in Geesteren. Daar verschijnt van woensdag 1 tot en met zondag 5 juli ook de wereldtop bij de spring- en dressuurruiters aan de start.

Paardenhistorie

Grand Prix Sales is een nieuwe veiling voor dressuur- en springveulens in het topsegment, georganiseerd door Sannah Angenent en Marjolein Ras. „CSI Twente is wereldwijd een begrip en gevestigd in een regio met een rijke paardenhistorie, waar horsemanship in de genen verankerd zit. Op CSI Twente kunnen wij zowel dressuur als springpaardenfokkers een internationaal veilingpodium aanbieden en klanten kunnen tegelijkertijd genieten van een Grote Prijs springen of een Grand Prix dressuur.”