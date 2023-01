Transportbedrijf Nijkamp in Geesteren getroffen door brand: loods met werkvoertuigen verwoest

natuur Brilduiker en zaagbek trotseren winter in Twente en Achterhoek

De waterstand in plassen, beken en riviertjes in Twente en de Achterhoek is door de regen weer gestegen. Een zegen voor veel vogels die hier overwinteren, zoals eenden, zwanen en ganzen. En ook voor zeldzamere gasten als de brilduiker en grote zaagbek, die in de winter meren en rivieren in Scandinavië en Oost-Europa verruilen voor waterpartijen in de Nederlandse delta.

5 januari