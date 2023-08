Trouwe hoofdsponsor TVC ’28 lost belofte in en bouwt een tribune met hergebruikte materialen

in memoriam Jos Knippers (1937-2023): passie voor het voetbal en historie in Denekamp

Zijn hart lag in zijn geboortedorp Denekamp maar hij woonde sinds vorig voorjaar in Ootmarsum. En daar, in Huize den Oostenborgh, is hij dinsdagmorgen overleden. Zijn gezondheid ging de laatste tijd wat achteruit maar dat kwam toch nog onverwacht. Jos Knippers is 86 jaar geworden.