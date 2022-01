Truckbestuurder Gert uit Manderveen zet door ondanks pech in Dakar Rally: ‘Tegenslagen in Dakar maken je sterker als mens’

Een vriende­lijk woord en soms een strenge blik: de oudejaars­dag van Twentse agent Michiel

OLDENZAAL/TUBBERGEN - Voor de politie is de jaarwisseling een dag waar net even iets extra aandacht nodig is. Deze krant ging mee op surveillance met wijkagent Michiel Herbrink door Noordoost Twente. Waar een vriendelijk woord hand in hand gaat met een strenge blik.

31 december