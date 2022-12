Truus uit Tubbergen is 104 en doet (bijna) alles nog zelf: ‘Ik ben niet van het niks doen’

‘Knokken’ om een starterswo­ning in Tubbergen: 20 huizen, maar ruim drie keer zoveel gegadigden

TUBBERGEN – De belangstelling voor de twintig starterswoningen in het nieuwbouwplan De Boskamp in Tubbergen is overweldigend. Ruim zeventig belangstellenden kwamen deze week naar ’t Oale Roadhoes voor een informatieavond over de nieuwbouw op het huidige Brugmanterrein.

17 november