Tubbergen en COA zijn er al uit: 150 asielzoekers in hotel Albergen, geen gebouwtjes in de wei

met videoDe gemeente Tubbergen, het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben overeenstemming bereikt over de opvang van asielzoekers in het zogenoemde ‘asielhotel’ ‘t Elshuys in het dorp Albergen. Er worden maximaal 150 asielzoekers in het hotel ondergebracht.

Burgemeester Wilmien Haverkamp en wethouder Ursula Bekhuis hebben het akkoord is gistermiddag aan een kleine delegatie van omwonenden uitgelegd. Hennie de Haan zegt dat de app van omwonenden ontplofte van boosheid omdat er weer over de hoofden van de Albergenaren blijkt te zijn besloten.

Er komt een bestuursakkoord waarin is vastgelegd dat een derde van de 150 asielzoekers een verblijfsvergunning moeten hebben. Verder is bepaald dat er geen units in het groen bij het hotel komen. De omgevings- en bouwvergunning worden door de gemeente afgehandeld nu het Rijk die bevoegdheid heeft teruggegeven.

Haverkamp en Bekhuis laten nog uitzoeken in hoeverre de gemeenteraad een besluit over dit akkoord moet nemen. Duidelijk is dat het college van burgemeester en wethouders aan de vergunningverlening zal meewerken.

Van winnen of verliezen willen burgemeester Wilmien Haverkamp en wethouder Ursula Bekhuis niet spreken. Ze denken wel dat ze het maximale uit de onderhandelingen hebben gehaald met het COA en de staatssecretaris.

Eerste in oktober

De verwachting is dat in oktober de eerste 60 tot 70 bewoners in Albergen zullen arriveren. Een verbouwing is dan nog niet nodig. Tegen het einde van het jaar moeten het er na een interne verbouwing 150 zijn. Een einddatum voor het azc is er niet, maar als het hotel daarvoor niet meer ten volle wordt benut praat het COA als eerste met de gemeente over de invulling.

Haverkamp en Bekhuis denken dat ze het maximale uit de onderhandelingen hebben gehaald, maar willen niet van ‘winnen’ spreken. Door te onderkennen dat volledig verzet kansloos zou zijn en met een concreet voorstel te komen, denken ze het hoogst haalbare te hebben binnengehaald.

Het werd de helft

Dat zijn geen 300, zoals COA wilde en waaraan de staatssecretaris volgens Haverkamp en Bekhuis ook in het begin van de onderhandelingen nog wilde vasthouden, maar de helft, kleiner dan azc's die het COA in de regio's wil hebben. Het Rijk zorgt ervoor dat de opvang de gemeente niets kost.

Als er extra politie of toezicht nodig is, zorgt Den Haag voor de financiering. Burgemeester Haverkamp gaat ervan dat omwonenden met het COA en de gemeente samen zullen optrekken om de asielzoekers goed op te vangen. Het COA maakt in samenwerking met gemeente en direct omwonenden een uitgebreid veiligheidsplan.

Sentiment nog niet naar meedoen

Direct omwonenden, de dorpsraad Albergen en de inwoners van gemeente Tubbergen kunnen meedoen in een begeleidingsgroep waarin de dagelijkse gang van zaken in de opvanglocatie wordt besproken. De Haan denkt dat dit uiteindelijk ook wel zal gebeuren, maar zegt dat het sentiment daar momenteel niet naar is.

Het COA zegt dat het uiteindelijke aantal van 150 asielzoekers „binnen de range” van 150 tot 300 asielzoekers valt die de organisatie voor ogen had. Verder verwijst de organisatie naar asielstaatssecretaris Eric van der Burg, die zegt dat het soms nodig is om toe te geven om een compromis te sluiten.

Dwang kan nog steeds

De staatssecretaris is niet bang dat het weinig indruk maakt op andere gemeenten dat het kabinet water bij de wijn heeft gedaan. „Juist niet, dit laat zien dat er afspraken te maken zijn.” Van der Burg sluit dwang nog steeds niet uit om opvangplekken te regelen. „Maar het is heel fijn als het niet hoeft.”

De staatssecretaris kwam woensdag naar Tubbergen om bij de onderhandelingen tussen COA en de gemeente te zijn. „Hij zat op de stoel waar ik nu zit", zei Haverkamp gistermiddag. Die stoel is weer helemaal voor haar. Ze legt uit dat het heel belangrijk is dat de bevoegdheid weer bij het lokale gezag ligt. „Het is te gek voor woorden dat wij nooit in de gelegenheid zijn geweest als lokaal bestuur hierover in gesprek te gaan", zegt ze.

Maandag is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden en dinsdag is er een raadsvergadering waarvan wordt verwacht dat dit onderwerp op de agenda komt.

