Tubbergen kijkt naar Nederland - Ecuador in Oranje Stadion: ‘Het is hier volle bak!’

met video Zwarte Piet bijna helemaal verdwenen uit Twente: alleen in deze plaatsen zijn ze nog deels gekleurd

ENSCHEDE - Zoek niet naar zwarte pieten dit jaar bij de sinterklaasintocht in Enschede. De grootste stad van Twente stapt volledig over op roetveegpieten. Vorig jaar was het in zekere zin nog fiftyfifty: bruine pieten - in plaats van zwarte - en roetveegpieten. „De trend is niet meer tegen te houden.”

4 november