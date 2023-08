Tubbergen mag van rechter dwangsommen incasseren bij spiritueel centrum

In bodywarmer vol cash en met mes onder kussen, Henk ter Braak (75) deed het voor inwoners straatarm Burundi

Hij zette zich in Nederland onder meer in voor de Rotaryclub Ootmarsum en de Stichting Restauratie Monumenten Ootmarsum. Maar niet alleen in eigen land hielp Henk ter Braak (75) de medemens, ook in het Afrikaanse land Burundi heeft hij zijn sporen breed verdiend. Al leverde dat soms zeer gevaarlijke situaties op.