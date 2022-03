Tubbergen neemt afscheid van hele generatie gemeenteraadsleden: ‘Het is een keer mooi geweest’

Van die veertien keren mogelijk enkele personen overigens alsnog terug als raadslid. Dat heeft alles te maken met de samenstelling van een nog te vormen nieuwe coalitie. Wanneer bijvoorbeeld het CDA onderdeel van die coalitie wordt en Hilde Berning-Everlo - de nummer 2 van het CDA - opnieuw aan de slag gaat als wethouder, keert Jasper Oude Vrielink terug als raadslid. En bij Gemeentebelangen/VVD zou Martin Groothuis zijn rentree kunnen maken, mocht bijvoorbeeld partijgenote Ursula Bekhuis een wethouderspost gaan bekleden.

Drastisch veranderd

Zo'n samenwerkingsverband om daarmee een college te vormen, is onvermijdelijk omdat geen enkele partij een meerderheid heeft in de gemeenteraad, zoals de afgelopen vier jaar het geval is geweest met het CDA, dat liefst twaalf zetels bezet hield. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart is die situatie drastisch veranderd, waarbij het CDA zes zetels heeft verloren. De christendemocraten komen met een bijna gloednieuwe fractie in de raad.

Quote Vergis je niet, het raadswerk kost echt veel tijd Herman Lentferink

Grote mutatie

De CDA-leden die de raad verlaten zijn Karin Reinerink, Tonny Eidhof, Thijs Oude Steenhof, Leo Stamsnieder, Hubert Stevelink, André Oude Vrielink, Wim Weerink en Gerard Weersink en de twee jongeren Joost Oude Geerdink en Jasper Oude Vrielink. Raadsleden die allemaal regelmatig aan de bel trokken, onder wie Tonny Eidhof die zich bijvoorbeeld zorgen maakte over de onstuimige groei in het buitengebied van exotische plantensoorten.

Stamsnieder is in dit gezelschap het raadslid met de meeste ‘dienstjaren’, hij heeft in meerdere periodes in de raad gezeten, te beginnen in 1984. Hij wordt bij zijn afscheid dan ook een doorgewinterde bestuurder genoemd door burgemeester Wilmien Haverkamp. Zij roemde de grote maatschappelijke betrokkenheid van Stamsnieder die zich met name profileerde met onderwerpen rond de zorg en het gehandicaptenplatform.

Lintje

Bij de PvdA vertrokken Loes Ritzen en Jos Harmelink. Oud-wethouder Harmelink zat liefst twaalf jaar in de raad waarvoor hij een lintje ontving. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vooraf was er nog even de vraag: gaat hij het lintje wel of niet accepteren. De nuchter socialist wil geen lintje louter omdat hij een x-aantal jaar in de raad heeft volgemaakt. Harmelink heeft zich als raadslid echter op meerdere terreinen verdienstelijk gemaakt: lid van de raadswerkgroep Omgevingswet, lid van de auditcommissie, lid van het presidium en lid van de werkgeverscommissie. Hij was bovendien van 2006 tot 2014 wethouder en ook nog eens actief in de Provinciale Staten van Overijssel.

Harmelink zelf zei in een dankwoord aan de raad: ,,In de raad zitten nu Noortje Haarman, Joost Oude Geerdink en Jasper Oude Vrielink. Die moesten nog geboren worden toen ik al in de raad zat. Dan is het tijd om te stoppen.‘’

Op het lijf geschreven

Bij Gemeentebelangen/VVD dat na de verkiezingen van vier naar vijf zetels steeg, vertrokken Martin Groothuis (mogelijk tijdelijk) en Herman Lentferink. Laatstgenoemde was niet meer herkiesbaar, want hij vond het tijd om te vertrekken uit de politiek. Lentferink zei daarover: „Als gepensioneerde heb je het voordeel dat je tijd hebt voor dit werk. Want vergis je niet, het kost echt veel tijd. Maar het is goed dat jongeren de rol overnemen. Het is ook een keer mooi geweest.”

Lentferink maakte de afgelopen jaren indruk als de ontspannen voorzitter van de raadscommissie. Een belangrijke taak, want in de commissievergadering worden veelal de discussies gevoerd over alle onderwerpen. „Die rol was me op het lijf geschreven”, aldus Lentferink. „Ik vond het erg leuk om te doen. Als ik iets ga missen, is het dat wel.”

De raadsleden werden allemaal toegesproken door de burgemeester, die steeds opmerkte hoe betrokken zij waren geweest bij het wel en wee van de gemeente Tubbergen. De vertrekkende raadsleden ontvingen als dank een glaskunstwerk van Ellen Kleine Schaars uit Tubbergen.

Volledig scherm Raadsleden die vertrekken krijgen bij hun afscheid een glaskunstwerk, onder wie Herman Lentferink. © Reinier van Willigen