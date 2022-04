Tubbergen neemt lintjesregen letterlijk met twintig gedecoreerden: ‘Zonder hen hebben dorpen geen toekomst’

TUBBERGEN - „Een lintje, ik? Er zijn toch zo veel mensen die als vrijwilliger iets doen.” Woorden van Ceciel Bolscher uit Vasse, die op deze dinsdag 26 april wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze is in de gemeente Tubbergen één van de liefst twintig gedecoreerden.