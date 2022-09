Tubbergen tekent overeenkomst met Rijk en COA over opvang asielzoekers in Albergen: géén einddatum opgenomen in afspraken

„Dit is niet volgens afspraak”, brieste PvdA-raadslid Hans te Kolsté tijdens de dinsdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering. „We zouden eerst nog verder met bewoners praten.” En fractievoorzitter Alexander Plegt van Lokaal Sterk was witheet geworden. Hij was met name boos over de manier van communiceren: „Die communicatie is slordig, onhandig en vaak te laat. Als raadslid heb ik recht op informatie en ik wil tijdig en volledig worden geïnformeerd.”