Tubbergen tekent overeenkomst voor opvang asielzoekers, lokale partijen verrast en ‘witheet’

met video Tubbergen en COA zijn er al uit: 150 asielzoe­kers in hotel Albergen, geen gebouwtjes in de wei

De gemeente Tubbergen, het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben overeenstemming bereikt over de opvang van asielzoekers in voormalig Landhotel ’t Elshuys in Albergen. Er worden maximaal honderdvijftig vluchtelingen in het ‘asielhotel’ ondergebracht.

2 september