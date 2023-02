Tubbergen ziet voordelen Vloedbeltverbinding voor bereikbaarheid, maar wil daarvoor wel iets terug

update Man (75) ligt een dag lang gewond in zijn woning in Ootmarsum, politie zoekt getuigen

Een 75-jarige inwoner van Ootmarsum heeft vanaf gisteravond tot vanmiddag ruim 20 uur ernstig gewond en buiten bewustzijn in de hal van zijn woning gelegen. Dat was het gevolg van een val waarbij hij met zijn hoofd op de grond terecht kwam. Daardoor raakte hij bewusteloos en liep hij een forse hoofdwond op. De man was niet in staat om hulp in te schakelen.