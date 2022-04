Tubbergen zoekt naarstig naar opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne

TUBBERGEN - Tubbergen wil best vluchtelingen uit Oekraïne opvangen, maar daarvoor heeft het nog geen geschikte locatie gevonden. Wel hebben bij zeven gezinnen in totaal 25 personen uit het Oost-Europese land onderdak gevonden.

Op dit moment zijn in Tubbergen vier plekken in beeld, waar mogelijk groepen van vijftig of meer vluchtelingen uit Oekraïne voor tenminste zes maanden kunnen verblijven. Dat zei medewerker Frank Eekelder van Noaberkracht dinsdagavond tijdens een presentatie voor de nieuwe gemeenteraad van Tubbergen.

Uitvoerig onderzoek

Voor de gemeente bekend maakt om welke locaties het gaat in Tubbergen, wordt uitvoerig onderzocht of het onderkomen voldoet aan een serie voorwaarden. Volgens Eekelder is een projectteam daar dagelijks mee bezig. Wat de voorwaarden betreft, gaat het onder meer om onderzoek naar de brandveiligheid van het pand, de beschikbaarheid van de locatie en de aanwezige en/of benodigde faciliteiten.

Aan het werk

In Twente moeten vooralsnog tweeduizend vluchtelingen onderdak krijgen. Daarvan zijn inmiddels twaalfhonderd plekken ingevuld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het bieden van onderwijs, zorg en verzekeringen en het inschrijven van de vluchtelingen in de Basisregistratie Personen. Als inwoners van Europa mogen de mensen uit Oekraïne aan het werk in Nederland. Eekelder: „Dat willen veel mensen graag, hebben wij begrepen.”

Leefgeld

Er is volgens Eekelder duidelijkheid over de hoogte van het leefgeld dat gemeenten aan de vluchtelingen moeten verstrekken. Mensen die in de opvang van de overheid verblijven, krijgen 60 euro per week. Gezinnen die bij burgers verblijven krijgen maximaal 125 euro per week.

De vluchtelingen kunnen verder tenminste één jaar worden verzekerd via de WA-verzekering van de gemeente.