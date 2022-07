Tubbergse ondernemers gematst: reclamebelasting bedraagt dit jaar precies nul euro

Mooi Leven Huis in Tubbergen weer een stap dichterbij

TUBBERGEN – Als alles volgens wens verloopt‚ staat het Mooi Leven Huis over drie jaar aan de Hardenbergerweg in Tubbergen. De komst van de 32 woonstudio’s voor mensen met een beperking is weer een stap dichterbij nu de intentieverklaring met de zorgaanbieder is ondertekend.

22 juni