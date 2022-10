Tweede editie Week van de Amateurkunst in Tubbergen: cultuur is verankerd in verenigingsleven

TUBBERGEN - W.A.K. is een intrigerende afkorting. Het heeft niets te maken met een wak in het ijs, maar wat dan wel? Het staat voor Week van de Amateur Kunst.

Die week vol creatieve uitspattingen wordt in de gemeente Tubbergen gehouden van 7 tot en met 13 november. De meest uiteenlopende vormen van cultuur komen aan bod. Met als leuke insteek: doe zelf mee en maak kennis met amateur-muzikanten of kunstenaars. Voor kinderen is het een uitgelezen moment om te ontdekken welk instrument leuk is om te bespelen of waar je moet zijn om te leren tekenen en schilderen.

Stevig verankerd

Cultuur in Tubbergen is veel meer dan het evenement Glasrijk of een verlichte carnavalsoptocht. Hoewel nog maar kort in functie, heeft cultuurmakelaar Dries Banierink (32) al ontdekt dat cultuur in de gemeente Tubbergen vooral stevig is verankerd in het verenigingsleven. „Elk dorp heeft bijvoorbeeld een muziekvereniging”, vertelt de in Enschede woonachtige Banierink. „En al die muziekverenigingen doen ook mee aan de Week van de Amateurkunst, er zijn onder meer open repetities.”

Kleurrijk gezelschap

Banierink die ook nog actief is als begeleider van koren uit onder meer Hengelo, Borne en Rijssen, schuift momenteel wekelijks aan bij een kleurrijk gezelschap met de naam de Cultuur Connectie, dat de WAK vorm geeft. De Cultuur Connectie bestaat naast de cultuurmakelaar uit Jaap Stolp als vertegenwoordiger van alle muziekverenigingen, Miranda Berning namens de koren, Maaike Norden namens Kaliber Kunstenschool, Loes Ritzen namens het onderwijs en Ine Heerink namens Kunstschool Alding en kunstenaarscollectief Kunst Kijken. Allemaal creatieve geesten met hun eigen inbreng. Banierink: „Ik probeer daarbij het overzicht te houden, dat is ook mijn taak.”

Oproep: doe mee

De komende tijd worden alle ingebrachte voorstellen in elkaar geschoven, zodat een aantrekkelijk programma ontstaat. Van een expositie met beeldende kunst in het pand van de bibliotheek in Tubbergen tot een open dag bij het Keijboardhuys van Miranda Berning in Geesteren. „Een oproep om mee te doen, heeft redelijk veel reacties opgeleverd”, aldus de cultuurmakelaar.

Geen onwil

De bibliotheek is niet direct betrokken bij de organisatie. Niet uit onwil, maar omdat het kleine team van de bibliotheek in Tubbergen andere keuzes maakt. Marijke Nijkrake van de bieb legt uit dat het niet uit onwil is, want de bibliotheek draagt de WAK een warm hart toe: „En als het even kan, helpen we mee zoals het beschikbaar stellen van het pand voor de expositie. Maar we hebben elke week wel iets op ons programma staan, binnenkort weer de actie Nederland Leest.”

Volledig scherm Muziekvereniging Levenslust in Fleringen tijdens een repetitie. Levenslust doet mee aan de Week van de Amateurkunst 2022. © Emiel Muijderman