Tweesporenbeleid bij aanpak energiearmoede in Tubbergen: eenmalige uitkering én hulp bij verduurzamen huis

Het is voormalig PvdA-raadslid Jos Harmelink die de gevolgen van de stijgende energieprijzen voor minima begin dit jaar ter sprake brengt in de gemeenteraad. Een voorstel om deze groep te compenseren, trekt hij in omdat wethouder Hilde Berning-Everlo aangeeft dat Tubbergen mensen die in (financiële) problemen komen door de gestegen prijzen gaat helpen. „We laten hen niet in de kou staan”, aldus Berning.