Twente en de Achterhoek puffend door de hitte: alles gaat door, maar in aangepast tempo

Beginnend brandje in houtwal in Tubbergen snel geblust

TUBBERGEN - Aan de Braakmansweg in Tubbergen is maandag aan het begin van de avond een brandje ontstaan in een houtwal. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich snel verspreidde door de droogte. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

18 juli