Twentse bondscoach ziet Japanse springruiters schrikken van aanslag op ex-premier: ‘Het raakt ze’

Vier jaar lang werkte Wim Schröder als bondscoach van de Japanse springruiters toe naar de Olympische Spelen, maar het moment suprême moest de nu 51-jarige thuis in Tubbergen volgen. Hij mocht Japan niet in na een positieve coronatest. Anno 2022 is hij manager, trainer en gemiddeld twee keer in de maand bondscoach bij wedstrijden in Europa. Op dit moment is Schröder met twee Japanse ruiters bij CSI Ommen.

‘Trainer, heb je het gehoord?’

Dankbaar voor Zomerspelen in Tokio

In voorbereiding op WK

De Japanse ruiters komen wel gewoon in actie op CSI Ommen, een belangrijke voorbereidingswedstrijd in aanloop naar het WK in Denemarken. Schröder: „Dat WK is al over vier, vijf weken. Daar richten we nu onze blik op. Hoe erg het ook is wat er is gebeurd. Maar meer kunnen wij hier niet doen.”