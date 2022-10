Twijfels over extra subsidie voor antidiscriminatieclub Vizier: wat doen ze eigenlijk voor Tubbergen?

PvdA-commissielid Gerard Keupink was de eerste met een kritische benadering van het raadsvoorstel om voortaan jaarlijks 9.700 euro over te maken aan de stichting Vizier, dat in Overijssel vanuit Enschede en Zwolle werkt. Het gaat om een verhoging met 3.900 euro. Het geld sluist Tubbergen overigens gewoon door, het is afkomstig van het Rijk. Keupink: „De totale begroting van Vizier bedraagt 1,4 miljoen euro, waarvan het merendeel opgaat aan personeelskosten. 15.000 euro staat gereserveerd voor activiteiten. Wat doet de stichting daarvoor in Tubbergen?”

Twijfels

Vervolgens uitte Stijn Hesselink (Keerpunt22) twijfels over de noodzaak van de extra financiële bijdrage, stelde Jasper Oude Vrielink (CDA) vraagtekens bij de rol van Vizier in Tubbergen en wilden Ceceil Heithuis-Booijink (Lokaal Sterk) en Noortje Haarman (Gemeentebelangen/VVD) meer weten over de lokale invulling van Vizier.

Bewustwording

Burgemeester Wilmien Haverkamp zei over de rol van Vizier: „Ten eerste gaat het om bewustwording rond discriminatie binnen onze eigen organisatie te vergroten. Dat is de eerste stap die ze gaan zetten. En daarmee kunnen we beter inzetten op preventie. Dat is van belang bij het werken met onze partners aan een inclusieve samenleving. Daarna gaan we kijken wat er nog meer nodig is, bijvoorbeeld werken met posters, informatie op geven op scholen.”

Deskundigen

De burgemeester legde dat het wettelijk verplicht is deze taken bij een onafhankelijke organisatie onder te brengen. Daarvoor ontvangt de gemeente de benodigde financiën van het rijk. „Bij Vizier zitten de deskundigen. We hebben het gewoon met hen te doen”, aldus Haverkamp.

Het aantal meldingen van discriminatie was in Tubbergen laag (drie in 2020, één in 2021), maar nam recent fors toe rond de komst van een asielzoekerscentrum in Albergen. Haverkamp sprak het vermoeden uit dat daarbij ook meldingen van buiten de gemeente Tubbergen zaten.

Tekst en uitleg

Zij heeft binnenkort een onderhoud bij Vizier. In dat gesprek gaat het ook over manieren om het werk van Vizier lokaal onder de aandacht te brengen. Hesselink wilde graag dat Vizier tekst en uitleg komt geven in de gemeenteraad van Tubbergen. Burgemeester Haverkamp zegde toe Vizier uit te nodigen.

Het voorstel wordt op 25 oktober opnieuw besproken in de gemeenteraad van Tubbergen. De raad neemt vervolgens een beslissing.