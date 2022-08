Uit onderzoek energiecoöperatie blijkt: kansen voor kleinschalig warmtenet in Tubbergen

Gewonde bij botsing tussen auto en bromfiets in Manderveen, traumaheli­kop­ter opgeroepen

MANDERVEEN - Een automobilist en een bestuurder van een bromfiets zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen in Manderveen. Daarbij is één persoon gewond geraakt. Die is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

