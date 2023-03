Vaker livemuziek mogelijk op terrassen in gemeente Tubbergen

Het is tijd om de APV in de gemeente Tubbergen tegen het licht te houden. Regels worden geschrapt omdat het voortaan landelijk is geregeld zoals het lachgasverbod en er wordt meer mogelijk rondom terrassen zoals het zes keer per jaar toestaan van (live)muziek.

Een gemeente netjes en leefbaar houden. Dat is het doel van de regels die zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening, de APV. Die APV is toe aan een nieuwe versie, editie 2023. Het gaat daarbij onder meer om de invoering van de Alcoholwet, het opstellen van regels voor terrassen, het mogelijk maken om af en toe (live) muziek te laten horen op terrassen en het vastleggen van sluitingstijden voor terrassen. Om die regels zo actueel mogelijk te houden, wordt de APV af en toe vernieuwd.

Alcoholwet

De Alcoholwet die in werking trad op 1 juli 2021, vervangt de Drank- en Horecawet. De nieuwe wet bevat een hele serie veranderingen voor zowel verkopers van alcohol als voor particulieren. Zo is een korting van 25 procent of meer op alcoholhoudende dranken voortaan verboden, maar geldt dat verbod niet voor de horeca zodat een fenomeen zoals ‘happy hour’ nog altijd is toegestaan.

Ook het verbod op het schenken van drank aan jongeren van 18 jaar of jonger is verder uitgebreid. Wanneer iemand van boven die leeftijd drank koopt en het vervolgens aan een jongere geeft, kan deze persoon op een boete van 100 euro rekenen.

De totaal reeks van aanpassingen is bijvoorbeeld te vinden op de website van het Trimbos instituut, het onafhankelijk kenniscentrum rond gebruik van genotsmiddelen zoals drank en drugs. In de gemeente Tubbergen is met name het drankgebruik onder jongeren extreem, vergeleken met leeftijdsgenoten elders in het land. Met toepassing van een preventiemodel probeert wethouder Hilde Berning het drankgebruik van minderjarigen terug te dringen.

Regels voor terrassen

In de nieuwe APV is opgenomen, dat er ontheffing kan worden gevraagd om de weg tijdelijk als terras te gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een evenement.

Een terras mag alleen worden ingericht en geëxploiteerd wanneer is voldaan aan de zogeheten Algemene Regels voor terrassen. Wanneer er sprake is van overlast, kan de burgemeester als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid besluiten om de uitbater een vergunningplicht op te leggen.

Muziek op terrassen

Bij horecaondernemers bestaat de behoefte om vaker (live) muziek ten gehore te brengen op het terras bij hun bedrijf. Daar wil de gemeente aan tegemoet komen: het is mogelijk om zes keer per jaar muziek te laten horen, een dag of een dagdeel. Wel worden vooraf eindtijden afgesproken. Daarmee denkt Tubbergen ook te voorkomen, dat aanwonenden teveel hinder - geluidsoverlast - van de muziek ondervinden.

Wat geluid betreft wordt in de nieuwe APV de geluidsnormen voor kleinere evenementen zoals buurt- en straatfeesten uitgebreid, in overeenstemming met het beleid ‘geluid bij evenementen’. Al die veranderingen worden van kracht zodra de gemeenteraad met alle wijzingen instemt.