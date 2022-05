Van hoefsmid naar mannen van staal: dit is het verhaal van familiebedrijf Tasche uit Albergen

Wel illegale bewoning op campings, maar de gemeente Tubbergen handhaaft nauwelijks: ‘We hebben de capaciteit niet’

TUBBERGEN - In de gemeente Tubbergen is op verschillende campings sprake van illegale bewoning op vakantieparken. Het leidde recent tot problemen bij de ontruiming van camping Het Berkenven in Geesteren. Maar waarom pakte de gemeente dat probleem nooit aan? „De capaciteit is ontoereikend om dit op dit moment aan te pakken.”

28 april