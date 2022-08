Van links naar rechts: liedje van Snollebollekes blijkt oorzaak van slingerende auto richting Tubbergen

Rijbewijs halen? Dan kun je beter in Twente of de Achterhoek afrijden, dan ergens anders in het land

ENSCHEDE/ALMELO - Wie in Twente of de Achterhoek opgaat voor het rijexamen heeft een aanzienlijk betere kans van slagen dan in de rest van Nederland. In Almelo en Enschede slaagt dit jaar 59 procent van de kandidaten, in Doetinchem 62 procent. Dat is flink boven het Nederlands gemiddelde van ruim 50 procent.

31 juli