Vandaag kans op bewolkte dag in Tubbergen

Jong & belegen | met video Hopeloos op zoek naar de elite van de Twentsche Golfclub: ‘Champagne in clubhuis kan niet uit’

Hoe elitair is de Twentsche Golfclub? Of totaal niet? Als zélfs de bakker lid wordt van het genootschap in Ambt Delden, zien Jong & Belegen hun kans schoon. Vinden zij ‘ballen’?