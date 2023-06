Vandaag kans op bewolkte dag in Tubbergen

Me­ga-zonnepark levert aan half Almelo groene stroom, maar gemeentebe­stuur ziet ineens een schaduw­kant; ‘Geen ruimte meer voor woningen’

Een immens zonnepark, dat half Almelo groene stroom gaat leveren. In juli wordt met de aanleg aan de noordkant van de stad begonnen. Opmerkelijk is dat het zonnepark ‘gewoon’ aansluiting krijgt op het elektriciteitsnet, ondanks het feit dat de stroomkabels al een tijdje overbelast dreigen te raken. Ook bijzonder: het gemeentebestuur is bij nader inzien toch niet zo blij met het zonnepark.