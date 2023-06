Vandaag lekker weer in Tubbergen

Hobnob festival worstelt met grote namen, maar slaagt er in om Jett Rebel binnen te halen: ‘Kostte ons 2,5 maand’

Lekker meezingen met Spice Girls, met Jett Rebel. Of rocken op Status Quo? Het kan op zaterdag 1 juli in bij muziekfestival Hobnob in het Schelfhorstpark. Zelfs de lokale harmonie komt er muziek maken. En, er is een Almelo Plein. Met bier van de Zwarte Parochie en een Skier Wöske van eigen oale groond. Het mooiste van alles? Het festival Hobnob is gratis.