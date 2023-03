Vasse laat sociaal gezicht zien door 110 boodschappenpakketten voor minima bij elkaar te sparen

Met video„Wat is Vasse toch een bijzonder dorp”, zegt Daphne Voorhuis van de stichting Sociaal Twente. Hoewel ze zelf in het dorp woont, weten haar dorpsgenoten haar deze vrijdag toch weer te verrassen: alle gespaarde boodschappenzegels van supermarkt Plus brachten leverden in totaal 110 boodschappenpakketten op voor cliënten van haar stichting.

De pakketten zijn verzameld bij Plus Droste, van Ruben Droste die de actie van harte ondersteunde. Niet alleen in woord, maar ook in gebaar. Hij voegde nog twaalf exemplaren toe aan het door inwoners bij elkaar gespaarde van 98 boodschappendozen. Zijn verklaring voor het succes van de actie: „Mensen kennen Daphne. Ze weten dat zij de cliënten heeft die zo’n heel goed kunnen gebruiken. Ze weten dat het pakket goed terecht komt.”

Volledig scherm Vrijwilligers gaan de boodschappenpakketten die in Vasse bij elkaar zijn gespaard naar minima in heel Twente brengen, geheel links Daphne Voorhuis van Sociaal Twente. © Emiel Muijderman

Vrijwilligers met rugzakje

Zo'n cliënt is Michael, die door Daphne wordt begeleid. Hij is actief als vrijwilliger bij kringloopbedrijf Wawollie in Almelo, en is meegekomen om de pakketten op te halen met Henk en Jolande Brinkman, de managers van de kringloopwinkel. „We hebben meer vrijwilligers met een rugzakje. Vijftien van hen krijgen een boodschappenpakket. Hoe geweldig is dat”, zegt Henk.

Duizenden euro's aan boodschappen

Een Plus spaarkaart is vol met 65 zegels. En je krijgt één zegel voor tien euro aan boodschappen. Er is dus voor duizenden euro's aan boodschappen gedaan. Voor een eerste, vergelijkbare actie rond de inzameling van de zegels liep het dorp al warm, maar Maria Booyink uit Vasse bedacht dat het nog handiger kon.

Ze vroeg Ruben Droste of er geen inzamelpunt in de winkel kon komen. „Op die manier zouden zegels die anders verloren gaan, toch behouden blijven voor de inzameling. Denk aan de vele toeristen die boodschappen doen. Die hebben doorgaans geen belangstelling voor zo’n spaaractie. En ook was het mogelijk om volle spaarkaarten achter te laten.”

Hulp van winkelpersoneel

De actie kreeg ook nog eens extra aandacht van het winkelpersoneel. Zij weten klanten bijvoorbeeld actief op de mogelijkheid zegels te doneren. Tot vreugde van Daphne Voorhuis, die als ZZP’er, is aangesloten bij een coöperatie van zelfstandige professionals in de sociaal-maatschappelijke dienstverlening, de Coöperatie Zorgondernemers Twente’. „We zijn Vasse ontzettend dankbaar”, zei Daphne. „Het blijft toch een heel bijzonder en sociaal dorp.”

Volledig scherm Ruben Droste (rechts) ziet toe hoe de boodschappenpakketten worden opgehaald. © Emiel Muijderman