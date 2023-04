Vaste prijs voor oud papier in Tubbergen valt niet bij elke vereniging in goede aarde

Elke zaterdag is het een drukte van belang bij de oudpapiercontainer aan de Eenhuisstraat in Albergen. De hele dag door leveren mensen oud papier in, al kan dat ook op andere momenten. De container is immers zeven dagen in de week en 24 uur per dag open. De opbrengst is voor de muziek-, zang- en toneelvereniging Concordia.