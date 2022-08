Veel emoties bij protestmars in Albergen: ‘Hart onder de riem had niet groter kunnen zijn’

Met video Wethouder Bekhuis woedend over plan 300 asielzoe­kers in Albergen te stallen: ‘Belletje van staatsse­cre­ta­ris kwam als donderslag bij heldere hemel’

ALBERGEN - Na het laatste overleg met vertegenwoordigers van het COA in april, was de gedachte: in Tubbergen komt géén grootschalige opvang van asielzoekers. Maar dinsdag belde staatssecretaris Eric van de Burg met burgemeester Wilmien Haverkamp. Zijn mededeling had het effect van een donderslag bij heldere hemel, zo bleek woensdagmiddag tijdens de persconferentie van de gemeente Tubbergen.

