Vereniging in Geesteren introduceert tennissen voor senioren

Pieter Omtzigt wil parlemen­tai­re hoorzit­ting over injecties in Twentse bodem

DEN HAAG/ROSSUM – Pieter Omtzigt wil dat er naast de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen ook een ‘korte parlementaire hoorzitting’ komt over de afvalwaterinjecties door de NAM in de Twentse bodem.

12 april