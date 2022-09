Volgende maand minimaal 60 asielzoekers naar Albergen: vier partijen in Tweede Kamer willen opvang van maximaal 5 jaar

kort geding albergen Eigenares­se Maria Olde Heuvel zo in het nauw dat ze asielhotel wilde terugkopen

De eigenaresse van hotel ’t Elshuys in Albergen is zo onder druk komen te staan vanwege de verkoop ervan aan het COA, dat ze het weer terug wilde kopen. Dat blijkt uit stukken van het kort geding dat door het COA is aangespannen.

26 augustus