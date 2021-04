Volleybalmotor Noa (14) uit Geesteren gaat voor elke bal op het EK

GEESTEREN – Ondanks dat het Nederlandse Pre Jeugd volleybalteam het kwalificatietoernooi in Italië vorige week verloor, houdt Noa Krikhaar (14)uit Geesteren goede moed. De libero is de motor van het nationale jeugdteam.

Volgende maand zet Noa in Polen alles op alles voor een plek op het EK U16 volleybal in Hongarije en Slowakije in juli. „Het kwalificatietoernooi in Polen is onze allerlaatste kans op een ticket richting het EK”, zegt zij. „Zondag beginnen we weer met trainen. Dat doen we nu even een paar dagen thuis omdat we in quarantaine moeten.”

Op naar Polen

Want de Oranje Pre Jeugd kwam afgelopen weekend terug van een kwalificatietoernooi in Italië. De vier wedstrijden die de dames er speelden, brachten niet genoeg punten op voor plaatsing voor het EK. De laatste hoop is nu gevestigd op de duels in Polen waar van 6 tot en met 9 mei de laatste kwalificatierondes plaatsvinden. „We gaan weer ontzettend ons best doen”, laat Noa vastbesloten weten.

„De tegenstanders in Italië waren best pittig. Daardoor leer je wel heel veel. Ook onderling. Ik speel normaal gesproken bij volleybalvereniging Krekkers in Mariaparochie. Daarnaast ben ik vanaf mijn negende actief voor RTC, Regionaal Talenten Centrum in Almelo.”

Leuke ervaring

Zij is via die weg geselecteerd voor Sportcentrum Papendal en voor Pre Jeugd Oranje. „Dat is natuurlijk heel anders, zowel het volleybalniveau als het vertrouwde team, dames 2 en dames 1 waar ik mee train. In Italië zijn we als Oranje team heel hecht geworden vind ik. Het was een erg leuke ervaring om deel te nemen aan de voorrondes voor het EK. Daarom wil ik ook graag door.”

Alle vertrouwen

Aangezien er voor het toernooi in Polen een nieuwe selectie wordt gemaakt, is dat nog niet helemaal zeker. Toch heeft Noa er wel vertrouwen in. „De trainer noemde mij de motor van het team, vanwege mijn teamspirit”, vertelt ze voorzichtig. „Dat is dan wel fijn om te horen. Mijn grote voorbeeld is Kirsten Knip, libero in het Nederlandse team. Wat zij doet, doe ik ook; ik ga voor elke bal. En het liefst natuurlijk straks op het EK.”

Volledig scherm Noa Krikhaar. © Foto: Clemens Brughuis