Volleybalster Van Leusden voor derby weer even terug bij oude club in Mariaparochie

De eerste keer dat ze in het shirt van Dynamo tegen haar jeugdliefde Krekkers speelde, was erg spannend. Inmiddels zijn de meeste kriebels verdwenen, maar het blijft bijzonder. "Het is een derby en natuurlijk is bij beiden de drang groot om die te winnen", zegt Maureen van Leusen. Ze kijkt ernaar uit om weer in De Haambrink te spelen. "Er is daar altijd veel publiek en voor onze supporters is het lekker dichtbij. Er is in Mariaparochie en Harbrinkhoek een grote betrokkenheid bij de clubs die er zijn. Het was voor mij vanzelfsprekend dat ik met mijn vriendinnetjes bij Krekkers ging spelen."