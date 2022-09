Voor haar ongeneeslijk zieke dochter wilde Maria uit Albergen haar gelijk halen, en dat lukte: ‘Het gaf rust’

Had de huisarts excuses aangeboden, dan was Maria van der Aa nooit een rechtszaak begonnen. Maar toen haar dochter Sanne ongeneeslijk ziek bleek te zijn en hun wereld instortte, liet het gezin het er niet bij zitten. Al in 2007 werd de toen 17-jarige Sanne geplaagd door ernstige hoofdpijnen en duizeligheid. „En toen hadden alle alarmbellen al af moeten gaan bij de arts.” Pas een jaar later, na lang aandringen, volgde een scan en een verpletterende diagnose.

Toch gelijk gehad

Maria van der Aa is nu 64 jaar en heeft het de huisarts nooit vergeven. Ze heeft ook nooit de publiciteit gezocht met het verhaal over dochter Sanne. Tot ze zaterdag het dilemma zag in deze krant: wanneer moet er sprake zijn van schadevergoeding dan wel smartengeld? Die vraag werd gesteld in de nieuwe rubriek Recht en Rechtvaardigheid. Ze reageerde met haar bevindingen, over een rechtszaak die haar letselschadeadvocaat aanspande. Over de genoegdoening die het bracht dat er een schikking werd getroffen en het leed werd erkend.