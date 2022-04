Voor Rockpodium Fleringen gaan deuren van Doks op Koningsnacht altijd open

Voormalig uitbaters Bart Dekker en Karin Lubbers staan tijdens Kings Night klaar om de organisatoren Gerard Schepers en Harry Lenferink te helpen het festijn tot een succes te maken. Daarvoor is dit jaar de Fleetwood Mac tributeband Fleetwood Back vastgelegd. „We bekijken zo’n band vooraf altijd zelf”, vertelt Schepers. „ Fleetwood Back hebben we gezien tijdens een optreden in Denekamp. We leggen de lat heel hoog en deze band voldoet aan onze verwachtingen.”

Jaar van tevoren

De locatie waar Kings Night wordt gehouden, is sinds jaar en dag de grote zaal van Doks. Het horecabedrijf is na het vertrek van de vorige uitbaters - van Doks Bella Italia - gesloten. Het pand is ondertussen verkocht aan Loohuis Installatietechniek in Fleringen. Nick Loohuis vertelt dat er wordt gezocht naar een nieuwe uitbater: „Daar kan ik verder nu nog niks over zeggen, er is nog niets definitief.”