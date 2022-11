Voormalig wiskundedocent uit Brabant, aan de slag als pastoor in Pancratiusparochie

TUBBERGEN - Hans Hermens (56) wordt komende dinsdag 15 november geïnstalleerd als de nieuwe pastoor van de Pancratiusparochie. Hij is de opvolger van Casper Pikkemaat. De installatie is onderdeel van een eucharistieviering in de Pancratius-basiliek in Tubbergen.

De voormalig wiskundedocent Hermens, is afkomstig van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Apeldoorn en Twello, de Sint Franciscusparochie, waar hij vier jaar actief is geweest. Hoewel Hermens per 1 november formeel aan de slag zou gaan in Twente, leidde hij 2 november nog een Allerzielenviering.

Vechtdal

Daarvoor heeft de op 4 december 1965 in Den Bosch geboren Hermens gewerkt in de Emmanuelparochie in het Vechtdal (Dalfsen, Ommen), waar hij tussen 2013 en 2018 de parochie in Ommen bewoonde. Van 2008 tot 2013 is de pastorie in het dorp Herveld in de gemeente Overbetuwe zijn woonplaats. Hermens is in die jaren actief als pastoor van de parochie St. Benedictus.

Vroomshoop

De ervaren voorganger is opgegroeid in het Brabantse Vught. Hij wordt in 2005 tot priester gewijd door kardinaal Simonis, die hem aanstelt als pastoor in het parochieverband West-Twente (Vroomshoop, Hellendoorn, Wierden). Hij gaat dan wonen in Vroomshoop. Hij probeert vernieuwingen door te voeren. Zo introduceert hij in Vroomshoop de carnavalsmis en blaast Hermens de jaarlijkse parochiedag van St. Willebrord nieuw leven in. Ook is de actieve zieleherder één van de kartrekkers bij de bouw van de Mariakapel naast de kerk in Geerdijk.

Zelf vertelt Hermens dat hij al op 8-jarige leeftijd pastoor wilde worden. Die roeping wordt op de proef gesteld, Hermens krijgt daar met name in de pubertijd negatieve reacties. Hij besluit in Nijmegen de lerarenopleiding te volgen.

Stem van de roepende

Hermans werkt acht jaar als docent wiskunde aan een scholengemeenschap in Culemborg. Wat er vervolgens gebeurt beschrijft op deze manier: ‘Maar toch bleef ik mij aangetrokken voelen door de stem van de Roepende. Ik was 30 toen ik begon aan mijn theologieopleiding aan de Katholieke Universiteit van Utrecht en besloot pasna vijf jaar studie, mijn baan als wiskundeleraar op te zeggen en me aan te melden bij het Ariënskonvikt, de toenmalige priesteropleiding voor het aartsbisdom. Om tot deze keuze te komen is een strijd voorafgegaan die hoort bij een persoonlijke groei, in geloof en persoon. Achteraf, een deel van mijn levensweg overziend mag ik mij toch geleid weten’.

De kerkdienst in Tubbergen begint dinsdagavond om 19.00 uur. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe pastoor in ‘t Oale Roadhoes aan de Grotestraat in Tubbergen.