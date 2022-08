Waarom routes Tubbergse Fietsvierdaagse voor mensen met beperking nog niet is gebruikt: onvoldoende begeleiders beschikbaar

Voor tweede jaar op rij huurverho­ging bij De Vlaskoel in Tubbergen valt sportclubs rauw op dak

TUBBERGEN - Bij zaalsportverenigingen in de gemeente Tubbergen is onrust en ergernis over een forse verhoging van de huur van sporthal De Vlaskoel. Wethouder Hilde Berning gaat over de situatie in gesprek met Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT), die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de accommodatie. De inzet: zorgen dat de huurtarieven betaalbaar blijven.

18 juli