Wandelaars genieten volop tijdens 57e Tukkerstocht in Albergen

Vroeg voor de kassa

Kerkepaden

De 6 kilometer‚ ook wel de gezinsroute genoemd‚ was het populairst. Deze afstand stond dit jaar in het teken van Oudhollandse spelletjes‚ zoals vier op een rij en balletjes in een oude klomp gooien. „Deelnemers vonden dat erg leuk”‚ vervolgt Leemhuis. „Voor de overige routes kregen we ook veel complimenten. Mensen zeiden verbaasd te zijn dat er in hun eigen woongebied nog plekken zijn waarvan ze het bestaan niet wisten. Met name de mooie doorkijkjes en de oude kerkepaden die we in de routes verweven hadden‚ oogsten veel bewondering. En we boften natuurlijk enorm met het weer. Op de weerkaart kreeg ’t wandelweer vandaag een 10. Beter kon niet.”