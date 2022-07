Wat moeten Gordon Ramsay en de koning van Marokko in Geesteren? Kerstbomen kopen bij Wendy en Leon!

Succesvol­le platenbaas Bart uit Geesteren moet leren leven met gevolgen van Lyme

GEESTEREN - Bart Haselbekke kreeg op z'n 16e de ziekte van Lyme en dat heeft nog steeds impact op z’n leven. ,,In het begin lag ik vier à vijf dagen per week in bed. Dan kon ik van de pijn helemaal niets, ook niet lopen. Heel slap in de spieren. Ik viel ook vaak weg, omdat de kracht helemaal uit m’n lichaam verdween.”

10 juli