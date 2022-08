Wethouder Bekhuis woedend over plan 300 asielzoekers in Albergen te stallen: ‘Belletje van staatssecretaris kwam als donderslag bij heldere hemel’

ALBERGEN - Na het laatste overleg met vertegenwoordigers van het COA in april, was de gedachte: in Tubbergen komt géén grootschalige opvang van asielzoekers. Tot staatssecretaris Eric van de Burg (asielzaken) dinsdag belde met burgemeester Wilmien Haverkamp met een mededeling die het effect had van een donderslag bij heldere hemel.

Tijdens het contact met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers kwam de locatie landhotel 't Elshuys in Albergen ter sprake. Het COA kreeg volgens burgemeester Haverkamp en wethouder Ursula Bekhuis tijdens de woensdagmiddag gehouden persconferentie te horen dat het hotel absoluut ongeschikt zou zijn voor het onderbrengen van een grote groep asielzoekers. Ook het bestemmingsplan horeca liet een dergelijke invulling van 't Elshuys niet toe.

Landelijke media

In de raadszaal van het gemeentehuis in Tubbergen registreerden zes tv-camera's het verhaal rond de omstreden keuze van het kabinet om toch mogelijk 300 asielzoekers een plek te gaan geven in 't Elshuys. Ook landelijke, geschreven media zoals NRC en Volkskrant ondervroegen Haverkamp en Bekhuis over de onrust onder de ruim 3.000 inwoners van Albergen. Inwoners met wie eerder op de dag al was gesproken. De gemeente Tubbergen en het dorp Albergen in het bijzonder zijn groot landelijk nieuws.

Overvallen

College en inwoners zitten op één lijn: iedereen voelt zich overvallen. En iedereen zoekt naar mogelijkheden om een volksverhuizing vanuit Ter Apel naar Albergen te voorkomen. Welke concrete stappen daarvoor worden gezet is nog niet helemaal helder. Het blijft vooralsnog beperkt tot het aanknopen van gesprekken met zowel staatssecretaris als COA.

Haverkamp: „We willen als gemeente Tubbergen echt wel een bijdrage leveren aan de ontlasting van de asielopvang. En dat doen we ook, in samenspraak met de gemeenten uit Noordoost Twente. En we vangen een groep Oekraïners op. Maar voor zo'n grote groep hebben we in Tubbergen geen geschikte locatie.”

Ontwrichtend effect

De burgemeester legde uit dat de komst van een groot aantal asielzoekers een ontwrichtend effect kan hebben op een kleine, hechte gemeenschap. Niet voor niets stonden dinsdagavond al ruim 200 mensen te protesteren bij het hotel in Albergen.

Over de schutting

Burgemeester en wethouders zijn verrast en verbaasd, maar ook erg boos dat een staatssecretaris zonder overleg vooraf de gemeente zonder pardon passeert bij zijn opdracht aan het COA om het landhotel te kopen. Het tast de geloofwaardigheid in de overheid als betrouwbare partij aan, zo klonk het. Haverkamp: „Het voelt alsof het probleem met de opvang van vluchteling zonder pardon bij ons over de schutting wordt gegooid. Dit voelt niet goed ”

Bekhuis vulde aan: ,,We zijn als een dolle aan het werk gegaan, om te onderzoeken waar onze mogelijkheden liggen. Daar valt nu nog niet meer over te zeggen. We weten dit nog geen 24 uur.”

Ook wordt de vinger aan de pols gehouden wat eventuele wilde protestacties betreft zoals die dinsdagavond werd gehouden, aldus Haverkamp, portefeuillehouder openbare orde en veiligheid: „Niemand zit te wachten op onrust, ook de omwonenden niet.”