Wethouder tegen inwoners: ‘U krijgt de kans aan te geven wat nog ontbreekt of wat belangrijk is in het dorp Tubbergen’

Met video Met 106 jaar en 5 maanden is Marie Wesselink uit Tubbergen oudste inwoner van Overijssel

TUBBERGEN/ALBERGEN - Ze heeft in haar lange leven een hoop kwalen gehad. Van bronchitis tot darm- en maagkanker. Maar Marie Wesselink uit Albergen overleefde het allemaal. Met haar 106 jaar en ruim 5 maanden is ze nu de oudste inwoner van de provincie Overijssel. „Dat is toch onvoorstelbaar. Ik kan het zelf haast niet bevatten.”

12 mei