Wethouder Tubbergen ontkent ongelijke behandeling ambtenaren en schoffelaars: ‘Daar steek ik mijn hand voor in het vuur’

Actie om sluipver­keer in Albergen aan te pakken: Hobergen­straat wordt eenrich­tings­weg

ALBERGEN - Om een einde te maken aan het sluipverkeer wordt de Hobergenstraat in Albergen een eenrichtingsweg. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Wethouder Martin Oude Avenhuis gaat daarover volgende week in gesprek met de Dorpsraad Albergen.

7 december