Wethouder vreest meer dan vijfhonderd bezwaren tegen WOZ in Tubbergen en Dinkelland: torenhoge kostenpost

In 2022 maakten vijfhonderd inwoners van de gemeente Tubbergen en Dinkelland bezwaar tegen de hoogte van de WOZ waarde van hun woning. En dit jaar vreest wethouder Ursula Bekhuis-Groothuis zelfs op meer dan vijfhonderd bezwaarmakers in beide gemeenten.

Dat zei de wethouder die onder meer financiën in haar portefeuille heeft op vragen van CDA-gemeenteraadslid Ruben ter Braak. Tijdens de dinsdagavond 7 maart gehouden vergadering van de commissie Omgeving en Economie wilde Ter Braak weten hoeveel mensen eigenlijk bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ én hoeveel de afhandeling van die bezwaren de gemeente nu precies kost. De WOZ is een gemeentelijke belasting die bezitters van een eigen huis jaarlijks betalen, de hoogte is gebaseerd op de waarde van de woning.

Nog weken de tijd om bezwaar te maken

Op die laatste vraag kon Bekhuis geen precies antwoord geven. „Het gaat om serieus geld”, aldus de wethouder die beloofde over enkele weken duidelijkheid te geven over die kosten. „De stand tot nog toe is dat dit jaar tweehonderd mensen uit Tubbergen en Dinkelland bezwaar hebben gemaakt. Omdat de termijn om bezwaar te maken nog vijf weken open staat, schatten we in dat we uitkomen op meer dan vijfhonderd inwoners die het niet eens zijn met de hoogte van de WOZ zoals wij die hebben bepaald.”

Op kosten gejaagd

Door al die bezwaren worden de gemeenten Tubbergen en Dinkelland flink op kosten gejaagd. Om al die bezwaren tijdig te behandelen, zijn daar bijna twee medewerkers fulltime mee bezig. En wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard, kost het de gemeenten nog veel meer.

Lucratief

Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ staat momenteel volop in het nieuws, omdat er volgens het kabinet sprake is van een wildgroei aan bedrijven die volgens de ‘no cure, no pay’ methode voor hun cliënten bezwaar maken. Bedrijfjes die gratis bezwaar aantekenen tegen de WOZ-beschikking, verdienen hun geld doordat ze -als het bezwaar wordt toegekend- een vergoeding van de desbetreffende gemeente krijgen die in de honderden euro’s loopt. Daarmee wordt het een lucratieve onderneming. In 2020 werd er voor 17 miljoen aan dergelijke vergoedingen uitgekeerd.

De regering wil die bedrijfjes nu aanpakken. Zo wordt de proceskostenvergoeding die deze ondernemingen kunnen opstrijken gehalveerd.